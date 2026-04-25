«Кровь в желудке»: подруга умершей роженицы о состоянии ее дочери в больнице

25 апреля в Сети появилась информация о том, что в Новочеркасске из больницы выписали новорожденную девочку, мама которой умерла во время родов. По словам подруги умершей роженицы, с малышкой в первые дни жизни тоже было не все в порядке — в ее желудке была кровь.

По словам девушки, медперсонал роддома в тайне переводил новорожденную девочку в перинатальный центр из-за того, что в ее желудке была кровь. Также медики скрыли информацию о том, что малышка при рождении находилась в тяжелом состоянии. Известно об этом стало только при выписном эпикризе, в котором также было сказано о наличии двусторонней пневмонии у девочки в момент рождения.

«Когда Арина родилась, нам сказали, что она родилась очень здоровая, хорошая девочка. То есть девочке ничего не угрожало. Единственное, на что указывали врачи роддома, это то, что она плохо ест и постоянно кричит. Естественно, они ее уже кормили из бутылочки, кормили смесью. Постоянно говорили, что „все нормально“. Но через три дня Арину перевели в перинатальный центр», — рассказала подруга роженицы.

По словам девушки, в такой ситуации, когда у младенца кровь в желудке, его должны были кормить не смесью, а вводить внутривенное питание. Девушка также задается вопросом, что делали врачи первые три дня жизни малышки и почему ее перевели в перинатальный центр только после того, как ее мать умерла.

В начале апреля стало известно, что в Новочеркасске после четырех доз эпидуралки умерла роженица. Близкие Анны М. утверждают, что она могла скончаться из-за ошибки врачей, которые скрыли факт ввода анестезии.