Скрыли главное? Роженица из Новочеркасска могла умереть из-за недомолвки врачей

Врачи роддома Новочеркасска могли скрыть от реаниматологов перинатального центра Ростова-на-Дону факт постановки эпидурального катетера и введения антидота анестезии роженице Анне М., которая впала в кому в их медучреждении, заявила ее подруга по имени Виктория. По ее словам, таким образом медики потеряли драгоценные часы, когда пациентку еще можно было спасти.

Скандал вокруг новочеркасского роддома разразился накануне, когда стало известно о смерти его роженицы. Женщина, как утверждают ее близкие, впала в кому после 4 доз эпидуральной анестезии. Она получила сильнейшее токсическое поражение и скончалась, не приходя в сознание, в реанимации перинатального центра.

По словам подруги, врачи роддома сначала долго скрывали информацию о состоянии Анны от ее мужа. Когда взволнованный мужчина, не дозвонившийся до супруги, приехал в медучреждение, там ему заявили, что волноваться не о чем, его жена в коме, но состояние стабилизировали. Врачи также пояснили, что вызвали специалистов перинатального центра «для перестраховки».

«При этом врачи роддома ввели какой-то антидот для нейтрализации эпидуральной анестезии, но начали скидывать вину: „Это, наверное, не эпидуралка, а инсульт или кровоизлияние“. Анну повезли на КТ — там нашли незначительные изменения, которые были связаны с искусственной комой и ИВЛ», — рассказала Виктория.

Около полуночи 6 апреля Анну забрали в перинатальный центр, а в 1:00 у нее произошла первая остановка сердца. Позднее к родственникам роженицы вышел завотделением реанимации ПЦ и просто шокировал их своими словами: врачи роддома не передали своим коллегам, что у женщины была эпидуральная анестезия, ей ставили катетер, вводили антидот.

«Если бы мы знали все это с самого начала, если бы не потеряли время на выяснение, Анна сейчас бы разговаривала с вами», — передает слова медика Виктория.

«Ее убили»

В результате в перинатальном центре Анне сделали пункцию позвоночника, чтобы определить токсическое вещество, которое было введено. Это растянуло драгоценное время. Оказалось, что катетер пациентке был поставлен не в то место: все 4 дозы спинальной анестезии попали мимо цели — в кровь, уничтожив мозг, сердце и легкие.

У Анны было сильнейшее токсическое поражение, которое вызвало 4 остановки сердца. Судороги и подключение к ИВЛ вызвали двустороннюю пневмонию. Роды закончились для женщины 3 днями комы и смертью, свою малышку она так и не увидела.

«Анна умерла не от болезни. Ее убили четырьмя дозами анестетика, введенными с интервалом в минуты. А потом врачи роддома солгали коллегам, которые могли ее спасти», — заключила Виктория.

