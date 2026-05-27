Украинцев начали депортировать из Польши за нарушение ПДД

Польша начала выгонять украинцев, которые нарушили правила дорожного движения. Подобные операции по выдворению проводят в срочном порядке, сообщает польское издание Onet .

26 мая польские власти уличили в нарушении ПДД 25-летнего украинца. Предварительно, он превысил скорость. В тот же день над ним провели суд, который принял решение выдворить мужчину из страны.

Иностранца передали украинской пограничной службе. По словам польских правоохранителей, операцию проводили в срочном порядке, чтобы «подчеркнуть жесткую политику в отношении лиц, нарушающих польское законодательство».

Кроме того, украинцу запретили повторный въезд на территорию Польши и всей Шенгенской зоны на пять лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.