На мебельном складе в Подмосковье потушили крупный пожар

Пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе в подмосковном Долгопрудном, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Пожар в Московской области ликвидирован», — говорится в сообщении.

В Долгопрудном произошел крупный пожар на складах. Возгорание случилось на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево.

Площадь пожара достигла 4700 квадратных метров, однако специалистам удалось локализовать пламя, не дав ему распространиться дальше.

На месте происшествия работали 45 человек личного состава МЧС РФ и 14 единиц специализированной техники.

