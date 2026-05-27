На мебельном складе в Подмосковье потушили крупный пожар
Пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе в подмосковном Долгопрудном, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Пожар в Московской области ликвидирован», — говорится в сообщении.
В Долгопрудном произошел крупный пожар на складах. Возгорание случилось на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево.
Площадь пожара достигла 4700 квадратных метров, однако специалистам удалось локализовать пламя, не дав ему распространиться дальше.
На месте происшествия работали 45 человек личного состава МЧС РФ и 14 единиц специализированной техники.
