Британский полицейский полтора года через суд добивался удаленки
Британский полицейский полтора года через суд добивался, чтобы его перевели на удаленный режим работы, так как устал ездить на службу, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что общее время в пути составляло 6 часов.
Офицер переехал в новый дом, который оказался очень далеко о места его работы. Он попросил руководство перевести его на удаленный график.
Ему не пошли на встречу. Тогда он решил в суд.
В качестве аргумента для перевода на «удаленку» он привел диагноз — гипотиреоз — из-за которого сильно повышалось давление, а также начались проблемы с усталостью и депрессией. Также он обвинил МВД в дискриминации по признаку инвалидности.
В полиции заявили, что отсутствие сотрудника нагрузило бы коллег.Суд в итоге встал на сторону МВД, отклонив иск офицера.
«Я считаю, что работа в офисе является неотъемлемым элементом службы оперативного сотрудника полиции, который должен находиться в участке по крайней мере часть рабочего времени», — заключил судья.
