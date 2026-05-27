Нарушителям валидации в электричках Москвы заблокируют оплату банковской картой

С 30 мая в московских пригородных электропоездах изменится порядок оплаты проезда по банковским картам. Если пассажир не приложит карту к валидатору или турникету при входе или выходе, возможность оплачивать проезд картой будет временно заблокирована, об этом сообщили в «Мосгортрансе».

Такое решение принято для борьбы с нарушениями правил валидации, ведь стоимость поездки в электричке зависит от расстояния, и для правильного расчета необходимо два касания — в начале и в конце маршрута.

Если пассажир проведет валидацию только один раз, например, только при входе, но забудет при выходе, система не сможет определить реальную дальность поездки. Это считается прямым нарушением.

В таком случае оплата банковской картой на всех турникетах и валидаторах в городском транспорте будет приостановлена. Чтобы восстановить доступ, нарушителю придется внести доплату за максимальную дальность — 334 рубля. Сделать это можно будет в мобильном приложении «Метро Москвы» или в личном кабинете пассажира на сайте банка.

Тем, кто всегда соблюдает правила, беспокоиться не о чем — для них ничего не изменится. Но если валидаторы или турникеты на станции не работали или отключилось электричество, пассажиру не придется платить штрафную доплату. В этом случае нужно сообщить о технической проблеме в личном кабинете на сайте mos.transport.vtb.ru. Информация поступит на проверку, и после подтверждения неполадок доступ по карте будет восстановлен без дополнительной оплаты.

