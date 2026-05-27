Сильный ветер, гроза и град бушуют столице вечером в среду

Сильный ветер, гроза и град сохранятся в Москве до 21:00, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются гроза и град.

Горожан просят проявлять внимательность на улице во время неблагоприятных погодных условий. Нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

В среду днем мощный град уже накрывал Москву и область. Тогда жители присылали кадры, как улицы и поля покрываются белой пеленой.

