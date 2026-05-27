Прячьтесь: мощный град накрыл Москву и область
Сильный град начался в Московском регионе в среду. Жители публикуют кадры, как улицы и поля покрываются белой пеленой, сообщает «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, град идет в Новой Москве и Подмосковье. Непогода затронула в основном южную часть региона.
В Сети публикуют кадры, как сильный град внезапно обрушивается на людей на улице. В одном из роликов житель советует кому-то из близких прятаться, чтобы избежать возможных травм.
В другом кадре очевидцы показали, как майский двор превратился в зимний — машины и дороги оказались покрыты плотным белым слоем. Других жителей непогода застала прямо в пути, когда они ехали на машинах по трассам.
Ранее синоптики предупредили, в Московском регионе до конца мая сохранится холодная погода, а потепление ожидается к началу июня.
