Синоптик предупредила москвичей о холодном начале июня

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца мая сохранится холодная погода, а потепление ожидается к началу июня.

По словам синоптика, до конца мая температура в столичном регионе будет ниже нормы на 4–6 градусов. Погода в ближайшие дни больше соответствует концу апреля, чем последней неделе весны.

«Холодная погода у нас сохранится до конца месяца. До конца мая температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов. Но, начиная с календарного лета, все-таки намечается тенденция к повышению температуры. К концу первой пятидневки июня температурный фон в столичном регионе вернется к норме», — рассказала Татьяна Позднякова в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что классическая летняя погода в средней полосе — это +12…+14 градусов ночью и +23…+25 днем. Тридцатиградусная жара для Москвы, по ее словам, скорее исключение.

«Мы не исключаем, что в ночь на пятницу и на субботу могут выпасть небольшие осадки, именно небольшие осадки в смешанной фазе — это дождь с крупинками града или снежной крупой. При такой ситуации говорить о снеге, конечно, нет (ред. — необходимости), хотя у нас снег может выпадать чуть ли не до 10 июня», — заключила синоптик.

