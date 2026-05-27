Московская область занимает первое место в стране по производству овощей закрытого грунта. В современных тепличных комплексах Московской области аграрии выращивают урожай круглый год — благодаря этому жители региона обеспечены свежей продукцией и летом, и зимой. По народной программе «Единой России» для сельхозпроизводителей предусмотрено около 40 видов господдержки — субсидий и грантов, сообщил председатель регионального совета проекта «Единой России» «Российское село» в Московской области Роман Мартьянов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В числе наиболее эффективных инструментов он назвал субсидию на производство овощей защищенного грунта с досвечиванием: «Расчет субсидии привязан к фактическому объему продукции за январь–февраль. Эта мера стимулирует ранний урожай и выравнивает сезонность».

Также выделяются льготные кредиты под 9,25% — ставка почти в два раза ниже ключевой ставки ЦБ. На эти средства можно провести реконструкцию энергоцентров, закупку котельного оборудования — всего, что напрямую влияет на себестоимость производства. Кроме того, аграриям предоставляют налоговые преференции.

«За последние 5 лет в регионе реализовано более 100 инвестиционных проектов. Благодаря этому создано почти 11 тысяч новых рабочих мест», — сообщил Мартьянов.

Одно из сельхозпредприятий — «Агрокультура Групп» в Кашире — поставляет свежие огурцы, томаты и листовой салат в крупные торговые сети не только Подмосковья, но и всей страны. Сегодня в комплексе трудятся почти 1300 человек, практически все сотрудники — жители Каширы.

«Огурцы хрустящие, помидоры сладкие — как с грядки. А когда узнала, что все это выращивают прямо у нас, в Кашире, стала брать с еще большим удовольствием. Приятно, когда свое, местное, свежее и без химии», — говорит жительница округа Оксана Степанова.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира

Еще один лидер производства овощей — тепличный комбинат «Луховицкие овощи», который круглогодично выращивает огурцы и томаты. Отсчет истории предприятия ведут с 2015 года, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев высадил первое семечко.

«При строительстве теплиц использовались льготные инвестиционные кредиты, а регион помогал с подключением к сетям и сопровождением проекта. За эти годы производственные площади предприятия увеличились с 10 до 50 гектаров. И это без учета рассадного отделения и распределительного центра, который считается крупнейшим в России», — рассказал директор комбината Алексей Кремлев.

В Московской области народная программа, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена уже на 98% — в нее вошли около 780 тысяч наказов жителей региона. Сейчас партия формирует новую народную программу — в нее уже поступило свыше 60 тысяч инициатив. Внести свои предложения можно в электронном виде — на сайте естьрезультат.рф, по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.