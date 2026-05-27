Уганда закрыла границу с ДРК из-за вспышки смертельной лихорадки Эбола

Уганда временно закрыла границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) из-за вспышки лихорадки Эбола. Решение вступает в силу немедленно, сообщило министерство здравоохранения страны в социальной сети X, пишет ТАСС .

Исключение сделано только для эпидемиологических групп реагирования, гуманитарных миссий, транспортировки продовольствия, грузов и сотрудников служб безопасности — они по-прежнему смогут пересекать границу, но под строгим контролем.

Все въезжающие и выезжающие будут проходить медицинский осмотр и заполнять анкеты с указанием предполагаемого местонахождения. А люди, возвращающиеся из ДРК в Уганду, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 21 дня под наблюдением Минздрава и районных эпидемиологических служб. Напомним, что ранее границу с ДРК уже закрыла Руанда, а Замбия ввела строгий медицинский контроль на своих КПП.

Эпицентр текущей вспышки — провинция Итури на востоке ДРК. Первый смертельный случай там зафиксировали 24 апреля, а тревожные сигналы службы здравоохранения получили 5 мая.

Спустя девять дней конголезские врачи идентифицировали возбудителя — вирус Эбола-Бундибуджио. От этого штамма не существует ни вакцины, ни специальных лекарств. К настоящему моменту вирус также затронул провинции Северное и Южное Киву.

