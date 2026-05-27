В Лаосе спасли жителей деревни, которые 7 дней просидели в затопленной пещере

Пятеро лаосцев неделю провели в затопленной пещере. Их спасли дайверы. Двух человек все еще не могут найти, сообщает «Подъем» .

Жители деревни отправились в пещеру в центре страны, чтобы найти золото. Однако в процессе их поисков начался дождь. Вода быстро затопила вход. Так как люди находились в самой дальней точке пещеры, им удалось спастись, но они оказались в ловушке.

На выручку им пришла команда дайверов, среди которых в том числе были специалисты из Таиланда, а также финский водолаз. Спасатели откачивали воду, но она все равно прибывала.

Дайверам пришлось пробираться вглубь пещеры. Заодно они прокладывали интернет-кабель, чтобы находиться на связи. Вскоре им удалось найти в скалистом выступе пятерых пострадавших. Они провели в пещере неделю, сидя в мутной воде и прижимаясь друг к другу. Также продолжаются поиски еще двоих людей.

Ситуация напомнила инцидент в 2018 году, когда в пещере в Таиланде из-за наводнения оказались заблокирована подростковая футбольная команда. Дети вместе с тренером провели там более двух недель.

