Блогер Портнягин запускает новый проект, несмотря на банкротство бизнес-клуба

Обвиняемый в отмывании денег блогер Дмитрий Портнягин запускает в центре Москвы премиальный проект, пока налоговая готовится подать в суд заявление о банкротстве его бизнес-клуба CLUB 500, сообщает РЕН ТВ .

Новый проект блогера — это комплекс из пяти бань на дровах с рестораном сибирской кухни, каминами и собственной парковкой. Его общая площадь составляет 1500 «квадратов».

Тем временем налоговая уже решила обратиться в суд, чтобы признать бизнес-клуб CLUB 500, основателем которого является Портнягин, банкротом. Задолженность компании составляет более 96 млн рублей. Также ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, где клуб выступает ответчиком.

CLUB 500 — это премиальное закрытое сообщество для предпринимателей с годовым оборотом от 100 млн рублей.

В 2024 году Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону по уголовному делу о неуплате налогов на сумму свыше 100 млн рублей. Также его обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем.

Сначала мужчину поместили под стражу, но затем изменили меру пресечения на ограничение определенных действий. Например, мужчине запрещалось использовать сотовую связь и интернет. Месяц назад адвокаты блогера подали жалобу, требуя отменить эти запреты, так как они мешают Портнягину вести бизнес. Мосгорсуд оставил их в силе.

