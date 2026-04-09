Кома и смерть: роженица в Новочеркасске скончалась после четырех доз эпидуралки

Как рассказала знакомая погибшей по имени Виктория, 5 апреля около 7:00 та поступила в роддом с начавшимися схватками, приняла ее завотделением. В 13:40 Анне поставили эпидуральную анестезию, после чего она начала жаловаться, что у нее трясутся ноги, а боль только усилилась. При этом женщину вообще не уведомляли о том, как идет родовой процесс.

В 14:23 роженице снова ввели эпидуральную анестезию, ей стало еще хуже. О том, что с ней делают врачи, Анна подробно рассказывала своим подругам в мессенджере. В 14:25 женщине в 3 раз поставили эпидуралку, при этом анестезиолог заявил, что ввел максимальную дозу. Однако в 15:07 Анне в 4-й раз вводят анестезию, у нее начинаются сильные судороги, после чего она перестает выходить на связь с близкими.

Как утверждает Виктория, из-за эпидуральной анестезии Анна впала в кому. Около 16:00 ей провели кесарево сечение и в 16:50 достали ребенка. О том, что роженица в коме, родственникам никто не сообщил. Муж россиянки узнал об этом совершенно случайно: он не смог связаться с супругой и около 19:00 поехал в медучреждение выяснять, что с ней. Тогда-то и вскрылась правда.

С 16 часов 5 апреля Анна не приходила в сознание и находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. За ее жизнь боролись в реанимации перенатального центра Ростова-на-Дону, у женщины произошли 4 остановки сердца. 7 апреля в 19:50 молодая мама умерла, так и не придя в себя.

Как сообщается в заключении, у Анны диагностировали интоксикацию, поражение центрального нерва, повреждение мозга и двустороннюю пневмонию. По словам близких погибшей, врачи роддома в Новочеркасске всячески пытаются скрыть свою халатность. Родные собираются привлечь всех причастных к случившемуся к ответственности.

Муж Анны остался один с младенцем на руках и со старшим 5-летним сыном.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.