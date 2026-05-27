Глава Балашихи Сергей Юров примет участие в квесте «Город пЕРемен»

31 мая в Балашихе пройдет городской квест «Город пЕРемен» по объектам народной программы — уникальный для России проект «Единой России» и «Молодой Гвардии» Подмосковья. Первая подобная игра в формате пешеходного ралли прошла 23 мая в Видном и собрала рекордное количество участников: более 1500 человек и 360 команд. Пройти квест приезжали даже гости из других городов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Теперь эстафету принимает Балашиха — крупнейший город Подмосковья. Квест пройдет одновременно на двух площадках: в парке Пехорка и в Пестовском парке. Старт везде в 11:00.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров в своих социальных сетях уже пообещал, что также выйдет на маршрут вместе с командой.

«Уверен, будет интересно и детям, и взрослым. Мы с командой уже зарегистрировались. Это отличная возможность не только интересно провести время, но и по-новому посмотреть на изменения, которые происходят в нашем городе в последние годы благодаря народной программе „Единой России“», — отметил Юров.

Суть проекта — превратить обычную прогулку по городу с семьей или друзьями в увлекательное путешествие в формате пешеходного ралли, где каждая точка на маршруте — это реальный результат выполнения наказов жителей по народной программе: новые спортивные и детские площадки, благоустроенные скверы, обновленные школы и поликлиники, о которых просили сами жители.

Руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц поделилась, как прошел первый квест в Видном.

«Это было очень увлекательно, мы даже сами не ожидали, что будет столько эмоций! Семьи с детьми, молодежные команды, люди постарше — все возвращались с улыбками на лице и довольные! Рассказывали, что нового узнали о своем городе. И это пожалуй главный результат нашего проекта — то, что участники смогли интересно провести время вместе с друзьями, семьями или коллегами по работе и посмотреть со стороны на те перемены, которые произошли в городе», — сказала Диана Алумянц.

Она добавила, что организаторы подготовили несколько десятков фотозаданий и головоломок — участники квеста будут искать интересные ракурсы, находить исторические артефакты и смотреть на привычные улицы так, как еще не смотрели. Кроме того, на маршрутах будут установлены фотозоны. Ответить на большинство заданий без физического присутствия на точке невозможно, также как и найти подсказки в интернете.

Правила участия в квесте простые: нужно собрать команду от 1 до 5 человек, обязательно с одним участником старше 18 лет. Все зарегистрированные команды получат стартовые сувениры, победителей ждут памятные призы и фирменный мерч.

Регистрация открыта на сайте gorod-peremen.ru. Участие бесплатное. Старт — 31 мая в 11:00.

После Балашихи эстафету примет Королев 6 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.