Главархив Москвы отреставрировал уникальную церковную книгу 1803 года

Главархив Москвы завершил уникальную реставрацию редкого печатного издания — Общей минеи из фондов Государственного архива Севастополя. Минея — это церковно-служебная книга, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Севастопольский экземпляр был отпечатан в начале XIX века в типографии Свято-Успенской Почаевской лавры. Сама книга восходит к прототипу 1644–1645 годов — времени правления царя Михаила Романова.

Такие издания являются редкими свидетелями своей эпохи, сохранившими традиции старинного книгопечатания и культурный код столетий. Они дошли до наших дней в единичных экземплярах и представляют особую ценность как памятники истории и духовной культуры. Книга прибыла в столичный Главархив в ветхом состоянии с сильно поврежденным переплетом.

Художники-реставраторы провели кропотливую работу. Они удалили со страниц следы клея, пятна воска и жира, а также желтизну. Специалисты укрепили изношенные края тряпичной основы, подобрав близкую к оригиналу реставрационную бумагу. Каждый лист поместили в специальное сукно для сохранения фактуры бумаги того времени и опрессовали.

После этого реставраторы заново собрали листы в блок на хлопковую тесьму с помощью льняных ниток. Они сохранили оригинальное кожаное покрытие с тиснением, а также вручную восстановили латунные замочки, вернув фолианту первоначальный внешний вид. Вся реставрация заняла около полугода.

В ближайшее время восстановленный экземпляр вернется в коллекцию Севастопольского архива. В Главархиве Москвы подчеркнули, что благодаря московским архивистам этот и многие другие артефакты духовного наследия будут сохранены для будущих поколений и переданы потомкам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.