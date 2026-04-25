На паркинге ЖК «Крылатский» в Москве нашли угнанные авто на 100 млн рублей

На закрытой парковке жилого комплекса «Крылатский» на Рублевке обнаружили два угнанных автомобиля общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Речь идет о Mercedes G-Class и BMW X7, которые были похищены у лизинговых компаний, сообщает Baza .

Все машино-места на паркинге были оформлены на одного человека, который даже не проживал в этом жилом комплексе. Транспортные средства удалось найти в ходе совместной операции правоохранительных органов. Автомобили идентифицировали как находящиеся в розыске, вывезли с территории паркинга и вернули законным владельцам.

Директор управляющей компании «Рублевская» сообщил, что ранее на парковочных местах, закрепленных за этим же человеком, находились и другие дорогие автомобили. Среди них были Maybach, Genesis, еще один BMW X7 и другой Mercedes G-Class. Все они, предположительно, также могли иметь криминальное происхождение.

После того как правоохранители вывезли два автомобиля, в офис управляющей компании явились четверо неизвестных мужчин. Они требовали вернуть транспортные средства и пытались обвинить сотрудников организации в угоне. По словам директора, мужчины вели себя агрессивно и настаивали на том, что машины принадлежат им.

Правоохранительные органы продолжают проверку. Выясняется происхождение других автомобилей, которые ранее находились на тех же машино-местах, а также личности требовательных посетителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

