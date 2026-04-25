«Влетел» на дорогой ремонт: Porsche Taycan въехал в забор усадьбы в Сокольниках
Porsche Taycan протаранил забор усадьбы в Сокольниках
Фото - © Telegram-канал 112
Porsche Taycan протаранил забор исторической усадьбы купца 1-й гильдии П. Цигеля в районе Сокольники в Восточном административном округе в Москве. Об этом сообщает «112».
Автомобиль снес забор усадьбы. Ее спроектировал в начале XX века архитектор Айзикович. В 1918 году усадьбу национализировали. В разные периоды там находился детский туберкулезный санаторий, студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм».
На месте ДТП находятся сотрудники ГАИ.
У Porsche Taycan повреждены передние фары и капот.
