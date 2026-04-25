В Можайске около 150 местных жителей приняли участие в «Диктанте Победы»

24 апреля на священной земле Бородинского поля, под перекрестным огнем истории, прошла масштабная патриотическая акция «Диктант Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Утро на поле началось с торжественного момента. Под звуки государственного гимна почетные гости площадки подняли над мемориалом Флаг Победы. Высокое право доверили тем, кто привык быть на передовой — Героям Российской Федерации Александру Головашкину и Сергею Шейко. Полотнище взвилось в небо, символически соединив подвиг предков и мужество современников.

Вместе с участниками диктанта к интеллектуальному испытанию присоединились глава Можайского округа Денис Мордвинцев, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Анатолий Мальцан, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, а также исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров.

Организаторы развернули тут полевую почту, любой участник мог отправить «Письмо герою». Десятки добрых посланий, написанных от души, уйдут нашим защитникам в зону проведения специальной военной операции — как весточка из дома, с поля русской славы.

Теплые слова напутствия собравшимся адресовали и сотрудники музея-заповедника «Бородинское поле», которые помогли гостям глубже прочувствовать контекст эпохи.

«Такие мероприятия каждый раз напоминают о том, что история не становится архивом, пока жива связь поколений и пока мы помним, кому обязаны миром», — поделился глава округа Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.