В Японии из-за лесных пожаров эвакуированы более 3 тысяч человек

В Японии четвертые сутки продолжаются масштабные лесные пожары. Из-за угрозы стихийного бедствия эвакуированы более трех тысяч человек, сообщает РЕН ТВ .

Площадь возгорания достигла 730 гектаров. Это одно из самых масштабных происшествий в стране за последние несколько лет.

По данным пожарной службы, к вечеру 25 апреля количество очагов пожара продолжает увеличиваться. С огнем борются более тысячи пожарных. Им помогают вертолеты, которые сбрасывают воду на очаги возгорания. Несколько зданий уже повреждены или полностью уничтожены.

Власти работают над тем, чтобы минимизировать последствия стихии. Мэр одного из пострадавших городов в интервью телеканалу NHK заявил, что намерен вместе с жителями делать все возможное для снижения стресса. Он также отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая психологическая помощь.

Причины возникновения пожаров пока не называются. Спасатели продолжают борьбу с огнем, надеясь на улучшение погодных условий. Ситуация остается напряженной, но власти заверяют, что делают все возможное для защиты людей и их имущества.

