Зеленский заявил о готовности возобновить мирные переговоры с Россией

Зеленский обсудил с Алиевым проведение мирных переговоров с РФ в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале. Главы государств обсудили возможность проведения следующего раунда мирных переговоров с участием Украины, России и США на территории Азербайджана, сообщает «Интерфакс» .

Зеленский высоко оценил готовность Баку выступить в роли посредника в переговорном процессе. По словам украинского лидера, Киеву важно, чтобы Россия нашла в себе силы прекратить боевые действия.

Зеленский подчеркнул, что Украина дорожит усилиями партнеров, которые помогают в медиации переговорного процесса. Президент отметил, что Азербайджан может стать площадкой для следующего раунда трехсторонних консультаций.

Алиев, в свою очередь, подтвердил готовность республики способствовать мирному урегулированию. Баку неоднократно выступал с инициативами по организации переговоров между Москвой и Киевом. Азербайджанская сторона считает важным снижение напряженности в регионе и восстановление стабильности.

Конкретные даты возможной встречи пока не называются. Детали формата переговоров также остаются предметом обсуждения. Украинская сторона рассчитывает, что следующий раунд консультаций может состояться в ближайшее время при посредничестве азербайджанских партнеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.