Эксперт: правовой лазейки для конфискации российских активов в ЕС не существует

Правовой лазейки, которая позволила бы Евросоюзу конфисковать российские активы, не существует. Об этом заявил доктор юридических наук, эксперт Международной ассоциации по фактчекингу из Португалии Александр Геррейро, пишет ТАСС .

По словам Геррейро, отдельные юристы и представители Еврокомиссии пытаются найти альтернативные решения в рамках договоров ЕС, прибегая к расширительному толкованию норм.

Однако сами нормы предельно ясны, подчеркнул эксперт. Для принятия решения о конфискации активов требуется единогласие всех государств-членов Евросоюза. Учитывая это обстоятельство, принятие такого решения невозможно при наличии даже нескольких стран, выступающих против.

Геррейро отметил, что предпринимаются попытки выработать иную интерпретацию, которая позволила бы представить конфискацию допустимой. Однако никаких реальных правовых оснований для этого не существует. Подобные шаги пытаются обосновать соображениями безопасности и срочности — якобы в интересах самого Евросоюза.

Речь идет исключительно о политическом решении — принимать или не принимать меры по блокировке иностранных активов. Безопасность, по его словам, здесь не является релевантным аргументом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.