В РФ могут ввести ответные пошлины на экспорт из России в Евросоюз

Медведев выступил с инициативой ввести ответные пошлины на экспорт из РФ в ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на предложение Эстонии ввести пошлины выступил с инициативой взимать сборы с Евросоюза за удобрения из РФ и иные товары. Об этом он написал в мессенджере МАКС .

Согласно предложению премьер-министра Эстонии Кристена Махала, полученные средства с пошлин на товары из РФ хотят отправить на «восстановление Украины». Политик отметил, что ЕС уже вводил сборы на зерно и удобрение. Но на иные товары их не увеличивали.

Медведев заявил, что в этом случае необходимо давать аналогичный ответ. Он предложил ввести сборы на экспорт РФ в государства Евросоюза. Среди них и удобрения.

За счет полученных средств можно финансировать военно-промышленный комплекс России.

«Пусть у них там дорожают продукты питания, а у нас будет больше ракет, дронов, тяжелых управляемых планирующих бомб для СВО», — отметил Медведев.

