Производитель модулей для протеза из Щелкова показал разработки на выставке в Москве

Ведущая международная выставка «Интеграция» в Москве собрала весь спектр российских инноваций для реабилитации и ухода за людьми с ОВЗ. Сотни стендов — но один из самых ярких и оживленных принадлежит компании из подмосковного Щелкова — «МЕТИЗ». К этому стенду выстраиваются очереди, все потому что здесь возвращают свободу движений.

Компания выпускает широкий спектр комплектующих для протезирования — от углепластиковых стоп до бионических кистей и высокотехнологичных коленных модулей. У компании собственное конструкторское бюро, десятки патентов и производственные мощности, позволяющие выпускать более 100 тыс. изделий в год. На выставке посетители могут не только увидеть ключевые разработки предприятия, но и получить представление о том, как сегодня развивается российская индустрия протезирования.

Главная гордость производства — гидравлический коленный модуль с электронным управлением, который в ближайшее время планируется запустить в производство. Бренд-директор Александр Бовкун объясняет, что в отличие от обычных механических модулей электронные отвечают всем стандартам современного активного человека. Коленный модуль адаптируется к различным сценариям движения: ровному шагу, подъему, спуску, нагрузке — подстраиваясь под пользователя в режиме реального времени. В итоге человек тратит на ходьбу заметно меньше сил и перестает бояться каждого бугорка на дороге. При этом заряда модуля хватает на двое суток активного использования. Кроме того, модуль имеет степень защиты IP68. С ним можно пойти на рыбалку, гулять под ливнем или шагать по мокрому песку у моря. Это идеальный выбор для тех, кто не хочет сидеть дома: походы, сплавы, охота, путешествия — все возможно.

Генеральный директор компании Александр Орлов рассказал, что участие на выставке «Интеграция» — не просто демонстрация продукции. Специалистам компании важно обменяться опытом с профессиональным сообществом и вживую поговорить с теми, кто носит их модули каждый день. Именно обратная связь помогает компании совершенствовать изделия и создавать решения, максимально отвечающие реальным запросам людей.

Подмосковная компания доказывает, что российские технологии реабилитации уже сегодня — одни из лучших в мире. И они создаются не в Кремниевой долине, а в Щелкове — руками своих инженеров и своим умом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.