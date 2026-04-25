Сотрудники подмосковных КПО и регоператоров присоединились к общеобластному субботнику

Сегодня на территории Подмосковья во всех муниципалитетах прошел общеобластной субботник. Порядок наводили на самых разных локациях региона. К общему делу присоединились специалисты подмосковных КПО и регоператоров, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Была проведена уборка прилегающих к предприятиям территорий, всех ремонтных зон и офисных помещений. Субботники прошли в каждом обособленном подразделении компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф». Часть регоператоров приняли участие в субботниках на территориях муниципалитетов и на прилегающих к офисам участках.

Особое внимание было уделено очистке территорий у комплексов по переработке отходов и мусороперегрузочных станций.

В субботнике были задействованы все сотрудники предприятий, а также руководители.

Как отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, сегодня по всей области прошел Общеобластной субботник, к нему присоединились 56 округов. К этой работе подключились больницы, школы, детские сады, водоканалы. Он поблагодарил всех, кто в свой выходной выбрал провести время с пользой и на свежем воздухе.

В завершение участники субботника отметили, что такие мероприятия не только способствуют улучшению санитарного состояния территорий, но и укрепляют командный дух, объединяя коллективы ради общей цели. Руководство компаний выразило благодарность всем сотрудникам за активное участие и ответственный подход к делу.

В планах — продолжить подобные инициативы. Такие акции становятся доброй традицией и ярким примером заботы о родном крае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.