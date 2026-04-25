Фестиваль творчества семей военнослужащих прошел в Мытищах

22 апреля в культурном центре «Леонидовка» прошел первый фестиваль творчества семей военнослужащих под названием «Время выбрало нас». Это событие стало ярким стартом нового проекта, призванного поддержать и вдохновить тех, кто живет в непростое время, когда судьба каждого из нас решается там, на передовой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Фестиваль открыла руководитель творческого проекта военнослужащих и их семей «Zнай, я всегда рядом!» Татьяна Альмухаметова, подчеркнувшая значимость поддержки тех, чьи близкие несут службу.

Зрители были единодушны во мнении: мероприятие поразило своей искренностью и глубиной. Участники представили удивительные творческие номера, наполненные нотками патриотизма и глубокого сопереживания. Звучали стихи и песни, в том числе и собственного сочинения, которые трогали до глубины души, отражая переживания и надежды семей военнослужащих.Особую атмосферу создали гости фестиваля, подарившие незабываемые эмоции и оставившие яркий след в сердцах собравшихся.

«Фестивалю быть!» — заявил рководитель Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов.

Он также подчеркнул важность таких мероприятий.

«Время выбрало нас» — это не просто фестиваль, это символ единства, силы духа и безграничной любви. Это возможность для семей военнослужащих выразить свои чувства, поделиться своим творчеством и почувствовать поддержку общества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.