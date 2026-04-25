Сын Щербакова рассказал правду о «проблемах с сердцем» у отца

сегодня в 17:13

Сын Щербакова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у актера

Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий в разговоре с ТАСС опроверг информацию о наличии проблем с сердцем у отца. Он подчеркнул, что мужчина чувствует себя хорошо.

До этого ряд СМИ написали, что Щербаков отказался проводить корпоративы. Причина отказов кроется якобы в проблемах с сердцем.

«Нет, с ним все в порядке. Самочувствие хорошее», — отметил актер.

Щербакову 76 лет. Он стал известен, благодаря ролям в проектах «Легенда №17» (2013), «Битва за Москву» (1985) и другим.

