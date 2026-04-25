Пасечник: три человека погибли, двое ранены в результате ночного удара ВСУ

Начиная с ночи Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Враг атаковал Троицкий муниципальный округ, Лисичанск, Луганск и Рубежное, в итоге три человека погибли, еще двое ранены, об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в канале в МАКС .

Благодаря действиям подразделений ПВО и мобильных огневых групп удается отражать большинство воздушных целей, однако часть беспилотников все же достигла гражданских объектов.

Самый серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. Погибли три человека, еще двое ранены. Полностью разрушены четыре дома. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, сейчас проводится разбор завалов. На месте работают следователи и спасатели.

В Лисичанске в результате ударов повреждены жилые дома. В Луганске вражеский беспилотник атаковал территорию вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад и остекление здания, а также частично сам автобусный парк. Пострадавших в этих двух населенных пунктах, по предварительным данным, нет.

Следователи Следственного управления Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак. По всем фактам ударов будут возбуждены уголовные дела. Власти республики призывают жителей соблюдать осторожность и следить за сигналами воздушной тревоги.

