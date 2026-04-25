WSJ: ЕС придется вновь выделять Украине финансирование уже в 2027 году

Европейскому союзу, вероятно, придется искать возможность выделить Киеву очередной кредит уже в 2027 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

В ЕС опасаются, что к финансированию Украины придется вернуться не в 2028 году, как предполагалось ранее, а на год раньше. Причиной называется увеличившийся дефицит финансирования Украины на следующий год — ей потребуются дополнительные 19 миллиардов евро.

В среду послы ЕС утвердили финансирование Киеву в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Эти деньги должны были покрыть две трети бюджетных и военных потребностей Украины. Однако, по данным WSJ, из-за того, что президент США Дональд Трамп «отстранился от Европы и сосредоточился на Ближнем Востоке», Украина оказалась зависима от «традиционно боязливого» Евросоюза. Вашингтон давно пытался переложить бремя войны на европейские плечи, отмечает издание.

План выделения Киеву 60 миллиардов евро на оружие и 30 миллиардов на бюджетные нужды был утвержден в декабре 2025 года на саммите ЕС. Эти деньги страны Евросоюза должны привлечь в виде общеевропейского кредита. Обслуживать и выплачивать кредит предстоит самому Евросоюзу, а Киев получит деньги безвозмездно, поскольку уже не способен обслуживать свои долги.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что решение Брюсселя предоставить Киеву этот кредит идет в ущерб гражданам и бизнесу стран Евросоюза. Она также отметила, что одновременно с этим был утвержден 20-й пакет санкций против России после снятия вето Венгрией и Словакией.

Утверждение технических документов для формирования пакета помощи должно было произойти в начале 2026 года. Еврокомиссия намеревалась утвердить финансирование Киева в феврале, чтобы начать первые выплаты в марте, но эти шаги заблокировали Венгрия и Словакия. Обе страны потребовали от Киева и Брюсселя возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который Украина прекратила 27 января.

