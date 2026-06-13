РФ заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Москва провела ряд дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати», сообщает РИА Новости .

«Мы такой подход категорически не приемлем», — отметил он.

При этом Бердыев добавил, что ущемление прав российских делегатов «отравляет атмосферу в „двадцатке“, ставит в этом году под сомнение ее успех».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена на саммит G20 в США на высшем уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает работу по линии «Большой двадцатки» и ежегодно участвует в форуме.

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