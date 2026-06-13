В порту Сирика на юге Ирана прогремел взрыв

По информации иранской гостелерадиокомпании, инцидент мог быть связан с предупредительным выстрелом со стороны ВС Ирана в Ормузском проливе.

Ранее иранское информационное агентство Mehr обнародовало текст меморандума из 14 пунктов, который включал обязательства США по снятию морской блокады в течение 30 дней, выводу войск из приграничных зон и выделению союзниками не менее 300 млрд долларов на восстановление исламской республики. При этом сам Трамп 11 июня подтвердил фактическое согласование документа и допустил, что его официальное подписание может пройти в Европе в ближайшие выходные дни.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь опроверг подлинность проекта соглашения между Вашингтоном и Тегераном, опубликованного в иранской прессе.

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