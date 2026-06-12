Иран опубликовал меморандум из 14 пунктов об урегулировании конфликта с США

Тегеран обнародовал меморандум об урегулировании конфликта с Вашингтоном, который включает в себя 14 пунктов. Документ распространило иранское информационное агентство Mehr, пишет ТАСС .

Согласно меморандуму, США и их союзники должны снять морскую блокаду в течение 30 дней и вывести свои силы из приграничных с Ираном зон. Кроме того, Вашингтон и его союзники обязаны представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

Важным пунктом документа является приостановка действия санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Также предполагается размораживание 12 миллиардов долларов иранских активов. Эти меры — включая снятие блокады и отмену нефтяных санкций — Тегеран выдвигает в качестве предварительных условий для начала переговоров с США по ядерной программе. Сами переговоры по атому, согласно меморандуму, должны пройти в течение 60 дней, после чего стороны заключат соответствующее соглашение.

Примечательно, что в текст документа не были включены вопросы, касающиеся иранской ракетной программы, а также поддержки Тегераном так называемой «оси сопротивления» в регионе. Это означает, что данные темы могут быть либо исключены из переговоров, либо вынесены за рамки данного меморандума.

Официальной реакции США на опубликованный меморандум пока не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.