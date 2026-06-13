Минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount на 111 млрд долларов
Минюст США одобрил сделку по слиянию медиакомпаний Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance на 111 млрд долларов, сообщает RT со ссылкой на Politico.
В апреле акционеры Warner Bros. Discovery поддержали слияние. Теперь антимонопольное управление Минюста США завершило проверку.
Ведомство установило, что поглощение не угрожает конкуренции и не потребовало продажи активов или дополнительных уступок.
Официально о решении должны объявить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что стриминговая площадка из США Netflix не стала приобретать некоторые активы голливудской фирмы Warner Bros. Discovery (WBD). После этого последняя может слиться с Paramount Skydance (PS).
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