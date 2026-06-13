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Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ

Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе «Макс».