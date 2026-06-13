Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ
Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе «Макс».
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы», — сообщил он.
Губернатор призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
В городе объявлена воздушная тревога.
Ранее большая часть полотна панорамы в Севастополе сгорела после удара дрона ВСУ.
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