ОАЭ решили разблокировать активы Ирана на 10 млрд долларов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились разблокировать замороженные ранее активы Ирана не менее чем на 10 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Кроме того, ОАЭ передали исламской республике порядка 3 млрд долларов из этих средств.

По словам источников, это решение было принято в обмен на прекращение ударов Ирана по ОАЭ. Отмечается, что Объединенные Арабские Эмираты могут разблокировать активы на сумму до 20 млрд долларов.

По словам одного из эмиратских чиновников, власти страны стремятся содействовать снижению напряженности в регионе и установлению мира.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ последнюю страну и военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее Тегеран обнародовал меморандум об урегулировании конфликта с Вашингтоном, который включает в себя 14 пунктов.

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