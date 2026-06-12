В Венгрии 7 человек погибли в аварии с микроавтобусом из Молдавии

В Венгрии произошло ДТП с участием микроавтобуса из Молдавии. В результате аварии погибли 7 человек, еще двое получили ранения, сообщает Sputnik Молдова .

Авария произошла вблизи города Дьер

Отмечается, что микроавтобус с молдавскими номерами врезался в грузовик, который стоял в пробке на трассе. Причиной затора стало другое ДТП, в результате которого погиб водитель грузового автомобиля.

Аварии произошли с разницей в 40 минут.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями жесткой аварии, которая случилась на 41-м километре Новорязанского шоссе в Раменском муниципальном округе Раменское.

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