Фура превратила легковушку в груду железа на шоссе в Подмосковье

Во второй половине дня 12 июня в Сети появилось видео с последствиями жесткой аварии, которая случилась на 41-м километре Новорязанского шоссе в Раменском муниципальном округе Раменское, сообщает «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что в аварию попали как минимум две фуры и легковушка. От удара легковой автомобиль сильно повредился. У него полностью смята задняя часть, повреждены боковые двери и окна.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. На момент публикации заметки информации о жертвах или пострадавших не поступало.

На кадрах также видно, что в районе ДТП транспортные средства движутся медленнее основного потока, что, в свою очередь, может спровоцировать пробку. Обстоятельства случившегося выясняются.

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