90-летняя пенсионерка чуть не умерла из-за отравления газом в Москве
У пожилой женщины произошла клиническая смерть из-за отравления газом в Москве
90-летняя женщина отравилась токсичным газом во время сильного пожара в жилом доме на северо-востоке российской столицы. У пенсионерки наступила клиническая смерть, рассказал источник РЕН ТВ.
Пожар произошел на улице Милашенкова в квартире многоэтажки. 90-летняя женщина отравилась окисью углерода. Ее увезли в больницу.
Проблемы со здоровьем также возникли у 65-летней женщины. У нее случился гипертонический криз.
Помимо этого, пострадала 41-летняя внучка госпитализированной.
Причины пожара в настоящий момент неизвестны.
