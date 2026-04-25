90-летняя пенсионерка чуть не умерла из-за отравления газом в Москве

У пожилой женщины произошла клиническая смерть из-за отравления газом в Москве

90-летняя женщина отравилась токсичным газом во время сильного пожара в жилом доме на северо-востоке российской столицы. У пенсионерки наступила клиническая смерть, рассказал источник РЕН ТВ .

Пожар произошел на улице Милашенкова в квартире многоэтажки. 90-летняя женщина отравилась окисью углерода. Ее увезли в больницу.

Проблемы со здоровьем также возникли у 65-летней женщины. У нее случился гипертонический криз.

Помимо этого, пострадала 41-летняя внучка госпитализированной.

Причины пожара в настоящий момент неизвестны.

