Реки вышли из берегов и затопили больше 100 придомовых территорий на Кубани
Минимум 130 придомовых территорий затопило в Краснодарском крае
Минимум 130 придомовых территорий затопило в Белореченском районе Краснодарского края. В реках внезапно увеличился уровень воды, сообщает Baza.
Были затоплены минимум 34 дома в Белореченске, Южном, Восточном, Родниках и Пшехской. Уровень воды вырос в Пшише, Псекупсе и Афипсе в Северском районе.
Сотрудники МЧС откачивают воду. Также они занимаются укреплением берега с помощью заградительных валов.
На опубликованной записи видно, что уровень воды в одной из рек значительно вырос.
