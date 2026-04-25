Реки вышли из берегов и затопили больше 100 придомовых территорий на Кубани

сегодня в 17:31

Минимум 130 придомовых территорий затопило в Белореченском районе Краснодарского края. В реках внезапно увеличился уровень воды, сообщает Baza .

Были затоплены минимум 34 дома в Белореченске, Южном, Восточном, Родниках и Пшехской. Уровень воды вырос в Пшише, Псекупсе и Афипсе в Северском районе.

Сотрудники МЧС откачивают воду. Также они занимаются укреплением берега с помощью заградительных валов.

На опубликованной записи видно, что уровень воды в одной из рек значительно вырос.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.