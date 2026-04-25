Сильный ветер до 20 метров в секунду обрушится на Московский регион 27-28 апреля

В Москве сила ветра поднимется до 8 баллов

27 и 28 апреля в Московском регионе ожидаются порывы ветра силой до восьми баллов по шкале Бофорта. Его скорость поднимется до 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем 27 апреля в Москве и области ожидаются дождь со снегом. Ветер будет дуть юго-западный, западный.

Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15-20 м/с.

Днем 28 апреля в Москве и области ожидается мокрый снег. Ветер будет дуть западный.

Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15-20 м/с.

