Ребенок из Тольятти купил на маркетплейсе реальные авто на 14 млн рублей

Жительница Тольятти рассказала, что ее сын через приложение популярного маркетплейса сумел оформить заказ на три реальных автомобиля общей стоимостью 14 млн рублей с доставкой в Москву.

По словам матери мальчика, сын пояснил, что сделал заказ не случайно — ему просто стало интересно, оформят ли площадка такой заказ или нет.

Мать опубликовала скриншоты оформления покупки. В графе оплаты значилось «оплачено», а также было указано, что товар ждет покупателя в понедельник в Москве самовывозом. При этом семья проживает в Тольятти. Женщина отметила, что деньги с карты не были списаны, так как необходимой суммы на счете просто не было.

После долгих разбирательств заказ удалось отменить. Однако родители успели потратить немало нервов. Кнопка отмены была, но, по словам автора поста, оказалась некликабельной.

В связи с этим мать призвала других родителей быть бдительнее. Она обратила внимание на то, что на маркетплейсах теперь можно заказать не только игрушечные машинки, но и реальные автомобили, а дети из любопытства могут повторять подобные действия.

К счастью, в этой истории финансовая катастрофа не произошла — но, как указывает сама женщина, «нервы были потрачены колоссальные».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.