Люди и кошки являются генетическими родственниками по ДНК

Человека и кошку можно считать генетическими родственниками, поскольку их ДНК совпадают на 90%. При этом с шимпанзе идентичность ДНК составляет 98-99%, рассказал ТАСС старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов.

С мышью ДНК человека похоже на 85%. С курицей показатель меньше — 60%.

Высокая схожесть ДНК возникла потому, что все живые организмы на планете возникли от одного общего одноклеточного предка. Он жил примерно три с половиной млрд лет назад.

Для решения основных задач, то есть, деления клеток, получения энергии, починки ДНК и синтеза белков, природа долгое время назад обнаружила оптимальные гены. В дальнейшем они не менялись.

