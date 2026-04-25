Гендиректора «Эксмо» вызвали на беседу со следователем

Гендиректору «Эксмо» нужно прийти к следователю 27 апреля

Сотрудники Следственного комитета обязали генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и ряд работников прийти к следователю 27 апреля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе издательства.

Они проходят в статусе свидетелей и были отпущены домой.

Также Капьев с сотрудниками должны прийти к следователю 27 апреля.

Уголовное дело против топ-менеджеров «Эксмо» возбудили из-за распространения в РФ двух ЛГБТ*-книг. В них нашли признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, отрицания семейных ценностей. Книги, фигурирующие в материалах уголовного дела, запретили распространять в России. Обыски и задержания прошли 21 апреля.

*Общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

