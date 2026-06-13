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Трое пассажиров пропали: лодка перевернулась на озере в Алтайском крае

Лодка перевернулась на озере в Алтайском крае. Трое пассажиров пропали без вести, сообщает 112 .

Трагедия произошла в субботу на озере Линево. Часть людей смогла выбраться на берег, но судьба остальных неизвестна.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура проводит надзорные мероприятия.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. В результате ЧП есть один пострадавший.

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