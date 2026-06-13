Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

сегодня в 16:07

В районе хутора Алешкин Волгоградской области в субботу совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В результате данного ЧП есть один пострадавший.

На фото с места инцидента показано, что кабина самолета сильно повреждена, крылья погнуты, рядом валяются части обшивки, обувь.

Волгоградская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законов РФ о безопасности полетов, по итогам которой специалисты рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

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