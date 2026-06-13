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Два человека погибли при столкновении маршрутки с грузовиков в Подмосковье

Количество погибших в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Одинцовском округе возросло до двух, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В субботу днем на 2-м км Луцинского шоссе в Звенигороде произошло столкновение грузовика с рейсовым микроавтобусом. Также в результате ДТП пострадал 21 человек.

В отношении водителя большегруза 1972 года рождения, совершившего ДТП, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Одинцовская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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