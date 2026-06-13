RT в День России представляет цикл документальных фильмов «Северская Сага» о городе Северске в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вооруженные силы РФ освободили от ВСУ Северск в конце прошлого года. Военкор телеканала Клим Поплавский и оператор Виктор Кирчев провели там два месяца и увидели, как российские охотники за беспилотниками начинали осваивать город, а также принимали на себя воздушные бои с ВСУ.

Освобождением Славянска российские военнослужащие открыли врата для дальнейшего продвижения. Это последний город, который необходимо взять под контроль для полного освобождения ДНР.

Первая глава из серии документальных фильмов из Северска будет доступна на всех площадках RT.

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