«Впереди самое интересное»: Орбакайте посетила выпускной дочери в Маями

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Певица Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым посетили выпускной дочери Клавдии. Праздник прошел в Майами, сообщает Super.ru .

14-летняя девушка закончила обучение в средней школе и сейчас готовится к следующему этапу образования.

Орбакайте поделилась видео с семейного торжества в своем блоге. Артистка выбрала для праздника пестрое платье, Земцов предпочел кэжуал-стиль. А Клавдия для мероприятия надела белое мини-платье.

«Клавочка закончила среднюю школу, теперь она старшеклассница! Впереди самое интересное!» — написала певица.

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