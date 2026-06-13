«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за грозы

сегодня в 19:34

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы из-за сильных дождей, грозы, града и порывах ветра до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение в мегаполисе действует до 03:00 14 июня.

Также на территории Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение о высокой пожарной опасности (4-й класс) будет действовать до 00:00 воскресенья, о грозе — до 09:00 14 июня.

Аналогичные уровни погодной опасности объявлены почти на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Рязанской и Ярославской областей, где предупреждение не требуется.

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