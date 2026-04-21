Четверо сотрудников издательства «Эксмо» доставлены на допрос

Речь идет о генеральном директоре Евгении Капьеве, директоре по дистрибуции, финансовом директоре и заместителе редакции номер один по коммерческой деятельности. Их допрашивают в рамках возбужденного еще в 2025 году дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Во вторник у менеджмента «Эксмо» прошли обыски. Им предшествовал отзыв из магазинов и требования об утилизации 50 книг. Произведения попадали под закон о запрете ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.

Внимание силовиков привлекли такие распространяемые издательством книги, как «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» авторства Елены Прокашевой** (псевдоним — Елена Малисова**) и Екатерины Дудко** (псевдоним — Катерина Сильванова**), а также другие книги, в сюжете которых упоминались представители ЛГБТ*.

Кроме того, издательство просят проверить на законность выпуска книги Алекса Лесли «Жизнь без трусов», в которой «секс-коуч» призывал домогаться женщин на улице. Кроме того, вопросы вызвала раскраска с изображениями маньяков — серия называлась «Уютный вечер с серийными убийцами».

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

** Признаны иноагентами на территории РФ.

